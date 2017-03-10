Мінфін висловився на підтримку бажань поcтраждалих від анексії Криму інвесторів проти Росії - Данилюк

Про це повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк на Першому економічному форумі в Києві.

«Держава зараз активно над цим працює», - сказав він, додавши: «Ми будемо використовувати всі необхідні інструменти».

Також очільник Мінфіну зазначив, що однією з функцій майбутньої служби фінансових розслідувань, покликаної замінити податкову міліцію, буде розслідування зловживань у банківському секторі для захисту вкладників і інвесторів.

Читайте такожАрбітраж у Гаазі скоро винесе рішення ще за двома позовами українських компаній проти РФ через анексію Криму

Як повідомляв УНІАН, міжнародний арбітраж у Гаазі 24 лютого ухвалив, що Росія зобов'язана, згідно з двостороннім інвестиційним договором, захищати українських інвесторів в анексованому Криму.

Зокрема, судді визнали принцип, що Росія може нести відповідальність, згідно з двостороннім інвестиційним договором між Україною і РФ, за порушення прав інвесторів у Криму в період після підписання Росією нормативних актів, якими вона включила цю спірну територію до складу Федерації. Арбітраж вперше поширює дію подібного договору на подібні обставини. Позови стосуються банківських інвестицій, а також інвестицій в аеропорт, тоді як Росія заперечує юрисдикцію і не з’являється на засідання арбітражу. Йдеться про справи від 2015 року: Ігор Коломойський і аеропорт «Бельбек» проти РФ, а також «ПриватБанк» та «Фінілон» проти РФ. Обидві справи ініційовані в рамках двостороннього інвестиційного договору (ДІД). Позиція РФ під час розгляду полягала в тому, що ДІД не може бути основою для скликання арбітражу за даними позовами, а також у невизнанні юрисдикції міжнародного арбітражного трибуналу у цих справах.