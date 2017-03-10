Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара, але опустив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2681.0151 (10 березня – 2690.8632)

100 EUR – 2843.4846 (10 березня – 2839.1298)

10 RUR – 4.5274 (10 березня – 4.5738)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,76/26,80 грн/дол.

Котирування гривні до євро встновилися на рівні 28,4351/28,4750 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,8102 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 506 угод на суму 316,96 млн дол.