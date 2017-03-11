ГПУ: екс-директору "Укртрансхімаміаку" за розтрату держмайна загрожує до 12 років з конфіскацією

Про це 11 березня повідомила прес-служба Генпрокуратури України.

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"10 березня Бондику повідомлено про підозру у розтраті держмайна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - повідомили в ГПУ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Бондик, не маючи на те реальної необхідності, незважаючи на економічну недоцільність та ігноруючи наявну прибутковість підприємства, 22 грудня 2010 року умисно уклав від імені ДП "Укрхімтрансаміак" з Амстердамським торговим банком договір про строкову кредитну лінію на суму 35 млн доларів з процентною ставкою 8% з метою поповнення обігових коштів", - зазначили в Генпрокуратурі.

Пізніше Бондик, не маючи для того необхідності, без попереднього погодження з Міністерством фінансів України та з метою приховування розтрати коштів за першим кредитом, 23 листопада 2011 року умисно уклав від імені ДП "Укрхімтрансаміак" з Амстердамським торговим банком другий договір про строкову кредитну лінію на суму вже 48,2 млн доларів за ще більшу відсоткову ставку - 9,25%, в тому числі для погашення заборгованості за попереднім кредитом.

"У результаті таких дій Бондика тільки за період з 1 січня 2015 року до 15 листопада 2016 року Амстердамському торговому банку безпідставно виплачено 2,3 млн доларів, що згідно з курсом НБУ становило 58,3 млн грн, у якості відсотків за користування недоцільним і економічно необґрунтованим кредитом", - заявили в ГПУ.

В даний час проводиться комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину, притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності і забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook написав, що ГПУ повідомила про підозру колишньому директору державного підприємства «Укртрансхімаміак» Віктору Бондику.

За його словами, збитки попередньо становить 2,3 млн доларів. Рахунки самого Бондика заарештовано в Швейцарії, зазначив генпрокурор.