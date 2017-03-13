В Україні невідомі заблокували роботу десятків банкоматів російських банків (фото)

#RUSBANKOVER - такий тег зображено на наліпках, якими було заклеєно вітражі та двері банків, а також самі банкомати, йдеться у повідомленні на сайті прес-центру НК "Азов".

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Зазначається, що ці банкомати залили монтажною піною, щоб припинити надання банківських послуг.

В "Азові" заявили, що боротьба з російським впливом в українській банківській сфері надалі буде супроводжуватися подібними радикальними діями.

Нагадаємо, 10 березня "Штаб блокади торгівлі з окупантами" заявив, що має намір зупинити роботу "Сбербанку" в Україні через 2 тижні, якщо уряд самостійно не закриє цей банк.