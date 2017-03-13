В Україні незначно знизилася грошова база

Обсяг грошової бази в Україні в лютому порівняно з січнем знизився на 0,1% – до 361,483 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг готівки поза банками за цей період знизився на 1% - до 291,876 млрд грн, грошовий агрегат М3 (монетарна маса) – на 0,6%, до 1,060 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 13,6% – до 381,575 млрд грн.