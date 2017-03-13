НБУ підрахував обсяг депозитів в українських банках

Обсяг гривневих депозитів в українських банках у лютому, за оперативними даними, знизився на 0,01% – до 415,721 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – також знизився на 0,6%, до 13,002 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг гривневих депозитів знизився на 2,3%, валютних – також на 2,3%.

У повідомленні НБУ наголошується, що зниження депозитів юридичних осіб було типовим для періоду сплати квартальних податкових платежів, при цьому спостерігався приплив бюджетних коштів у банки, зокрема, коштів місцевих бюджетів.

За інформацією регулятора, залишки за гривневими кредитами в лютому зросли на 0,2%, при цьому знизилися на 0,2% з початку року – до 502,352 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами у доларовому еквіваленті знизилися на 2% у лютому, і на 4% - з початку року, до 17,426 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2016 році, за оперативними даними, у національній валюті зріс на 8,7% – до 425,624 млрд грн, але при цьому знизився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4% - до 13,245 млрд дол.