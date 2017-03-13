Банки винні НБУ 71 мільярд гривень рефінансування

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 березня 2017 року становив 70,917 млрд грн, що на 1,2% нижче за показник на 1 лютого 2017 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, в січні-лютому, обсяг заборгованості банків перед регулятором із рефінансування скоротився на 5,2%.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ знизився на 4,1% в лютому й на 14,5% з початку року - до 58,314 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 млрд грн, що на 31,031 млрд грн, або на 29,3%, що нижче за показник на 1 січня 2016 року.