МВФ підтвердив дату засідання Ради директорів щодо України

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд підтвердив дату засідання Ради директорів, на якому буде розглянуто оцінку економічної ситуації в нашій країні, а також буде затверджено Третій перегляд програми реформ, схваленої в березні 2015 року.

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Як наголошується в опублікованому на сайті Фонду розкладі засідань, українське питання буде розглянуто 20 березня - як і повідомлялося раніше.

Схвалення Третього перегляду передбачає також прийняття рішення про виділення нашій країні четвертого за рахунком програмного траншу кредиту в розмірі 1 млрд дол. У разі, якщо рішення буде позитивним, кошти надійдуть на рахунки Національного банку вже до кінця наступного тижня. Як очікується, вони поповнять золотовалютні резерви НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) в обсягу 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. і виконала для цього ключові умови, а саме - ухвалила держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк». Разом з тим засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю. Як зазначав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ключовими рекомендаціями Міжнародного валютного фонду до України буде проведення пенсійної реформи і введення обігу земель. Причому, в рамках пенсійної реформи Україна не брала на себе зобов'язань підвищувати пенсійний вік. Крім того, меморандум не містить широко обговорюваних зобов'язань влади нашої країни, які передбачають заморожування мінімальної зарплати строком на три роки і заборону на роботу для пенсіонерів.