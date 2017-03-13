Нацбанк відкликав валютну ліцензію у компанії "Трійка Капітал"
11:45, 13 березня 2017Фінанси
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Відповідне рішення прийнято сьогодні, 13 березня. Причини відкликання ліцензії не повідомляються.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у фінансовій компанії «Трійка Капітал».
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Як повідомляється на сайті регулятора, відповідне рішення прийнято сьогодні, 13 березня. Причини відкликання ліцензії не повідомляються.
Довідка УНІАН. Фінансова компанія «Трійка Капітал» зареєстрована в червні 2012 року і здійснює діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів. Засновниками компанії при її створенні були компанія Unicom Finance Ltd (Сейшельські Острови) і громадянка України Ліна Кириленко.
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