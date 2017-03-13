Фонд гарантування запропонував реструктуризацію позичальникам банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб визначив умови реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб - позичальників банку «Михайлівський».

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Про це йдеться в повідомленні на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, період реструктуризації – з 19 травня 2016 року до 11 липня 2018 року, протягом терміну реструктуризації не застосовуються штрафні санкції, передбачені кредитними договорами (штрафи, пені) не нараховуються і не стягуються визначені кредитними договорами комісії та інші платежі, крім відсотків. Пільговий період реструктуризації з 19 травня 2016 року по 19 травня 2017 року, протягом якого вся заборгованість за кредитними договорами вважається строковою, а відсотки нараховуються за стандартною відсотковою ставкою і не застосовуються штрафні санкції. Процентна ставка за строкової заборгованості (стандартна ставка) становитиме 3% в місяць (36% річних); процентна ставка за прострочену заборгованість - 5% на місяць (60% річних).

«Затверджені умови реструктуризації є більш сприятливими для позичальників, оскільки не стягується плата за послуги, які не надаються банком, але передбачені кредитними договорами, а саме - плата за обслуговування рахунку, комісії, страхові платежі і т. д. Завдяки цьому, сукупна вартість кредиту при реструктуризації становитиме від 36% до 60% річних (простроченої заборгованості), в той час як за стандартних умов надання кредитних продуктів банку така плата досягала 85-95%, а в окремих випадках і 220% річних», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня 2016 року.

Напередодні введення тимчасової адміністрації банк «Михайлівський» уклав договори факторингу з фінансовими компаніями «Фагор» і «Плеяда», згідно з якими поступився правами вимоги за своїми кредитами. Згодом Фонд гарантування визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

12 серпня 2016 року Нацполіція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка, який підозрюється в розкраданні 870 млн грн і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.