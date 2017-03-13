Гривня торгується на міжбанку по 26,91 за долар

У понеділок, 13 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,86/26,91 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,4082/28,4479 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4640/0,4652 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 11:30 встановився на рівні 26,8819 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 56 угод на суму 27,08 млн дол.