Чисті міжнародні резерви НБУ становлять $4 мільярди

Чисті міжнародні резерви Національного банку України в лютому зросли на 1,6% - до 4,072 млрд дол., повідомляється на сайті регулятора.

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Згідно з наведеними даними, з початку року, в січні-лютому, чисті міжнародні резерви знизилися на 3,6%.

За інформацією НБУ, офіційні резервні активи зросли на 0,1% в лютому, але при цьому скоротилися на 0,5% з початку року, - до 15,457 млрд дол.

При цьому валові резервні зобов'язання знизилися на 0,4% в лютому, однак зросли на 0,6% з початку року - до 11,386 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в лютому зросли на 0,1% - до 15,460 млрд дол. на 1 березня 2017 року.