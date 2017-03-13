У найближчі три роки Україні має виплатити кредиторам більше $12 мільярдов

Співпраця з Міжнародним валютним фондом на сьогоднішній день є гарантією того, що наступні три роки Україна переживе виплати за державним боргом без зайвого стресу для валютного ринку і фінансової стабільності в цілому.

Про це йдеться у коментарі заступника глави Національного банку України Олега Чурія, переданому УНІАН.

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"Чим більше будуть міжнародні резерви, тим простіше Україні буде пережити майбутні виплати за державним боргом у 2017-2019 роках. Зараз, в умовах обмеженого доступу України до міжнародних ринків боргового капіталу і помірних можливостей для поповнення резервів на внутрішньому ринку, фінансування МВФ є найбільш надійним, доступним і дешевим джерелом поповнення резервів у великих обсягах", - пояснив Чурій.

Коментуючи публікації в низці ЗМІ про дефолт з посиланням на його слова, Чурій пояснив, що описував крайній песимістичний сценарій у разі повного припинення співпраці з МВФ.

За його словами, в найближчі 3 роки Україні доведеться виплатити в рахунок погашення і обслуговування держборгу до 12,5 мільярда доларів США. У тому числі в 2017 році залишається виплатити близько 2,2 мільярда доларів, в 2018 - 4,1 мільярда доларів, в 2019 - 6,1 мільярда доларів.

При цьому Чурій нагадав, що обсяг міжнародних резервів на початок березня склав 15 мільярдів доларів, що покриває обсяг майбутніх виплат.

"Однак у випадку негативного розвитку подій, НБУ може бути змушений також використовувати резерви для згладжування дисбалансів на валютному ринку. Саме на такі випадки бажано, щоб обсяг резервів помітно перевищував обсяг виплат за держборгом", - резюмував Чурій.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів і розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 мільярда доларів до кінця 2016 року.

Україна виконала ключові умови для отримання четвертого траншу, включаючи прийняття збалансованого держбюджету на 2017 рік і націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк", проте засідання Ради директорів по українському питанню весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю, ключовими рекомендаціями в якому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будуть проведення пенсійної реформи і запровадження обігу земель. Засідання Ради директорів МВФ з українського питання відбудеться 20 березня.