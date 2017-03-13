У Кабміні повідомили, коли Україна та Ізраїль домовляться про підписання угоди про ЗВТ
Прем'єр-міністри домовилися завершити до кінця 2017 року переговорний процес щодо підписання Угоди про вільну торгівлю.
Україна та Ізраїль мають намір до кінця року вийти на підписання Угоди про зону вільної торгівлі. Як повідомили в прес-службі уряду, відповідні домовленості були досягнуті в ході телефонної розмови прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
"Прем'єр-міністри домовилися завершити до кінця 2017 року переговорний процес щодо підписання Угоди про вільну торгівлю", - повідомили в прес-службі.
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Як повідомляв УНІАН, Україна розглядає Ізраїль як перспективного торговельного та інвестиційного партнера в таких сферах, як сільське господарство, енергетика, промисловість, ІТ, туризм та інших.
За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту в Державу Ізраїль є зернові культури – 44,1%, чорні метали – 26,4%, продукція харчової промисловості – 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю в Україну – продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).
На початку березня Україна завершила п'ятий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем, в рамках якого був досягнутий великий прогрес.