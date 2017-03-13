У Кабміні повідомили, коли Україна та Ізраїль домовляться про підписання угоди про ЗВТ

Україна та Ізраїль мають намір до кінця року вийти на підписання Угоди про зону вільної торгівлі. Як повідомили в прес-службі уряду, відповідні домовленості були досягнуті в ході телефонної розмови прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

"Прем'єр-міністри домовилися завершити до кінця 2017 року переговорний процес щодо підписання Угоди про вільну торгівлю", - повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, Україна розглядає Ізраїль як перспективного торговельного та інвестиційного партнера в таких сферах, як сільське господарство, енергетика, промисловість, ІТ, туризм та інших.

За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту в Державу Ізраїль є зернові культури – 44,1%, чорні метали – 26,4%, продукція харчової промисловості – 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю в Україну – продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).

На початку березня Україна завершила п'ятий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем, в рамках якого був досягнутий великий прогрес.