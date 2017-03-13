Гривня закрила міжбанк на рівні 26,94 за долар

У понеділок, 13 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/26,94 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,6861/28,7234 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8946 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 416 операцій на суму 247,68 мільйона доларів.