Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,89 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2689,4568 (13 березня – 2681,0151)

100 EUR – 2867,7678 (13 березня – 2843,4846)

10 RUR – 4,5482 (13 березня – 4,5274)

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Як повідомляв УНІАН, 13 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/26,94 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,6861/28,7234 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8946 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 416 операцій на суму 247,68 мільйона доларів.