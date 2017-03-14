Сьогодні набуває чинності новий порядок переміщення товарів у зоні АТО

Так, у вівторок, 14 березня, набуває чинності новий порядок переміщення товарів через лінію розмежування у зоні Антитерористичної операції.

Рішення про новий порядок прийнято Кабміном 1 березня та опубліковано в офіційному друкованому органі уряду "Урядовий кур'єр" 4 березня 2017 року, відповідно рішення набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування, а саме 14 березня.

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Згідно з рішенням Кабміну, бажаючі перевозити товари через лінію розмежування та в буферній зоні, зобов'язані погоджувати свої дії з Міністерством у справах тимчасово окупованих територій, а підприємці і компанії – з фіскальною службою.

У той же час, як наголошується в рішенні Кабміну, переміщати товари (здебільшого продукти харчування і медикаменти) мають право представники бізнесу, які зареєстровані в Україні як платники податку.

Крім цього, перевезення вугілля з так званих "ДНР" та "ЛНР", проїзд гуманітарних колон регламентується окремо. Для контролю переміщення товарів в зоні АТО буде створено Координаційний центр і контрольні пункти на лінії розмежування.

Нагадаємо, 1 березня Кабмін в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля з зони АТО, організованої в січні поточного року кількома політичними силами, прийняв запропонований Службою безпеки України порядок переміщення товарів через лінію розмежування.