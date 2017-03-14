Вкладникам банку "Юнісон" розпочали новий етап виплат

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 13 березня розпочав новий етап виплат вкладникам неплатоспроможного банку "Юнісон", в ході якого будуть проводитися виплати коштів за договорами, строк дії яких закінчився до 10 березня 2017 року включно, а також продовжаться виплати за поточними та картковими рахунками і вкладами, термін дії яких закінчився раніше.

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Як повідомляється на сайті фонду, вкладники можуть отримати відшкодування через відділення самого банку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних 28 квітня 2016 року через непрозорість структури власності.

За інформацією НБУ, керівники банку "Юнісон" з середини 2015 року стверджували, що провели його викуп у попереднього власника, однак регулятор не погодив їх власників істотної участі з причини невідповідності фінансового стану вимогам законодавства в частині підтвердження джерел походження коштів.

Акціонери банку "Юнісон" 5 травня 2016 року подали два позови до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати рішення НБУ про визнання банку проблемних та неплатоспроможних, рішення Фонду гарантування про введення в банк тимчасової адміністрації, а також рішення НБУ про заборону акціонерам банку "Юнісон" на придбання істотної участі.