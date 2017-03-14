Рішення арбітражу в Гаазі щодо українських активів в Криму є обов'язковими для Росії - юрист

Рішення міжнародного арбітражу в Гаазі від 24 лютого щодо захисту українських активів у аннексированном Криму у справі аеропорту "Бельбек" та Ігоря Коломойського проти Російської Федерації, а також у справі "Приватбанку" та фінансової компанії "Финилон" проти РФ, є обов'язковими для Росії.

Таку думку УНІАН висловив юрист компанії "Ільяшев і Партнери" Андрій Бичков, коментуючи відповідні рішення, з застереженням, що вони не були опубліковані, тому коментар заснований на інформації, яка є в загальному доступі.

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"Росія вже не зможе ухилитися від застосування цього механізму вирішення спорів по відношенню до позовів, які пред'являються у рамках цих двох арбітражних процесів", - пояснив Бичків.

Він припускає, що наступною стадією може бути розгляд спорів по суті. "При цьому розгляд спору буде тривати незалежно від позиції РФ щодо юрисдикції трибуналу. Навіть якщо і надалі Росія не буде визнавати повноваження трибуналу розглядати дані вимоги, рішення трибуналу все одно будуть для неї обов'язковими", - підкреслив юрист.

При цьому він зазначив, що РФ може спробувати оскаржити проміжні рішення трибуналу від 24 лютого в порядку апеляції, однак перспективи такого оскарження видаються вельми сумнівними.

"Таким чином, позивачі успішно подолали дуже важливий етап в арбітражному розгляді, зумівши довести, що Росія зобов'язана нести відповідальність перед українськими інвесторами за свої дії в Криму, і встановивши порядок притягнення її до відповідальності", - сказав Бичков.

За його словами, ці рішення є позитивним сигналом для інших позивачів в аналогічних справах проти Російської Федерації, проте не є джерелом права, і інші арбітри будуть приймати рішення в рамках кожного окремого арбітражного процесу.

"Які рішення будуть винесені в інших аналогічних справах, покаже час. Однак з огляду на вже наявну позитивну практику міжнародного арбітражу, є всі підстави сподіватися на аналогічні рішення і в інших подібних справах", - резюмував юрист.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний арбітраж в Гаазі 24 лютого постановив, що Росія зобов'язана за двосторонньому інвестиційним договором захищати українських інвесторів у аннексированном Криму.

Зокрема, судді визнали принцип, що Росія може нести відповідальність згідно двостороннього інвестиційного договору між Україною та РФ за порушення прав інвесторів в Криму в період після підписання Росією нормативних актів, якими вона включила цю спірну територію до складу Федерації.

Арбітраж вперше поширює дію такого договору на подібні обставини. Позови стосуються банківських інвестицій, а також інвестицій в аеропорт, тоді як Росія заперечує юрисдикцію і не є на засідання арбітражу.

Мова йде про справи від 2015 року: Ігор Коломойський і аеропорт "Бельбек" проти РФ, а також "ПриватБанк" і "Фінілон" проти РФ.