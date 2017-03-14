Рада ратифікувала Угоду щодо ЗВТ між Україною та Канадою

Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою, яке відкриє для вітчизняних виробників вільний доступ до 98% канадського ринку.

За відповідне рішення проголосувало 272 народних депутати при 226 мінімально необхідних.

"Угода про вільну торгівлю з Канадою - це перший документ після Угоди про асоціацію з ЄС, який охоплює настільки великий ринок. Угода про вільну торгівлю відкриває можливості для українського бізнесу. Угода також дозволить продовжити переорієнтацію українських підприємств на всі ринки, крім російського", - сказав перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи законопроект.

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У свою чергу, голова Комітету ВР із закордонних справ Ганна Гопко підкреслила, що угода не лише відкриє доступ до великого ринку, а й створить нові інвестиційні можливості.

"Канада - потужний ринок, який імпортує на 420 млрд дол. на рік. Це новий стимул для розвитку бізнесу та інвестицій", - наголосила Гопко.

Як повідомляв УНІАН, верхня палата парламенту Канади – Сенат 9 березня ратифікувала підписану в липні 2016 року Угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Угода дозволяє миттєво зняти до 98% торгових обмежень і митних зборів у взаємній торгівлі між двома країнами. На даний час текст угоди фокусується на товарному експорті та імпорті, проте вже за два роки сторони зможуть переглянути умови торгівлі та внести у перелік послуги, а також механізми захисту інвестицій. Крім того, відразу після ратифікації угоди і набуття чинності українські товаровиробники зможуть експортувати до Канади всі промислові товари, крім легкових автомобілів, які потрапляють під спеціальні умови лібералізації, а також широкий спектр сільськогосподарської продукції, окрім м'яса птиці, молочної продукції, яєць, сирів і цукру, які також обмежуються тарифними квотами.

У 2016 році товарооборот між Україною і Канадою становив 246 мільйонів доларів, з яких 29 мільйонів доларів - український експорт.

За оцінками Мінекономрозвитку, Україна після набуття чинності угодою про вільну торгівлю з Канадою зможе нарощувати свій експорт до цієї країни на 0,6 мільйона доларів щорічно, а також у середньостроковій перспективі розраховувати на додаткові інвестиції.