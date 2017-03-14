Багато пунктів меморандуму з МВФ обговорюються з 2008 року - міністр фінансів

Багато пунктів меморандуму з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом, оновлений варіант якого буде підписаний і оприлюднений після засідання Ради директорів Фонду 20 березня, обговорюються з 2008 року, повідомив в ефірі телеканалу ICTV міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Все, що ми обговорюємо, вже було в програмах 2008-го, 2009-го років. Але проблема була в тому, що тоді брали великі гроші, а системних змін не було, тому що припиняли співпрацю. Економіка не змінювалася. Не відбувалося нічого. І тому зараз такі зарплати, такі пенсії. Найгірше, що можна робити - брати кредити і нічого не робити", - зазначив міністр.

Читайте такожЗасідання МВФ по Україні заплановано на 20 березня - представник Фонду

Він нагадав, що 20 березня відбудеться засідання Ради директорів МВФ, на якому буде розглядатися питання виділення нашій країні четвертого програмного траншу кредиту. "Це позитивна новина, оскільки ніколи Україна не отримувала 4 транші в одній програмі. Часто було так: про що домовлялися, а потім українська сторона не виконувала зобов'язань. Те, що ми отримуємо четвертий транш, означає, що Україна і МВФ тримають обіцянки і ми рухаємося в напрямку реформ. Сам факт довіри МВФ - це позитивний сигнал про те, що робить уряд. Це сигнал для інвесторів", - підкреслив Данилюк.

Він також зазначив, що один із пунктів меморандуму - продовження реформ, які раніше планувалися. "Наприклад, мова йде про створення справедливої пенсійної системи. Наступний напрямок -антикорупційна політика. До кінця цього року передбачається створення антикорупційного суду. І цим ми будемо займатися, - сказав Данилюк. - Що планується з земельною реформою? Ми дійсно плануємо запустити земельну реформу в цьому році. Для чого? Щоб аграрний сектор отримав імпульс розвитку, щоб можна було залучати інвестиції. Щоб люди отримали право розпоряджатися своєю землею. Дуже важливо зараз законодавчо унормувати, як буде працювати ринок землі. Як це станеться - ми будемо обговорювати".

Крім того, в меморандумі, за словами Данилюка, буде пункт з приватизації, реформу Державної фіскальної служби і створення Служби фінансових розслідувань. "Зараз час, коли потрібно робити акцент на цьому", - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 мільярд доларів і виконала для цього ключові умови, а саме - ухвалила держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк". Разом з тим засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю. Як зазначав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ключовими рекомендаціями Міжнародного валютного фонду до України будуть проведення пенсійної реформи і запровадження обігу земель. Причому, в рамках пенсійної реформи Україна не брала на себе зобов'язань підвищувати пенсійний вік. Крім того, меморандум не містить широко обговорювалися зобов'язань влади нашої країни, передбачають заморожування мінімальної зарплати строком на три роки і заборона на роботу для пенсіонерів.