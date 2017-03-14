Рада ратифікувала угоду про уникнення подвійного оподаткування з Люксембургом

Верховна Рада України ухвалила Закон про ратифікацію Конвенції між урядом України і урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доходи і капітал.

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За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект у Раді міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що ратифікація угоди дозволить стимулювати двостороннє співробітництво між країнами, уникнути подвійного оподаткування суб'єктів господарської діяльності країн, уникнути ухилення від сплати податків.

«Необхідність конвенції пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних відносинах між резидентами України та Люксембургу, підлягають оподаткуванню в подвійній юрисдикції. По-перше, в державі, в якій отримувач доходів є резидентом, і, по-друге, в тій країні, де здійснює діяльність»,- зазначив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Люксембург 30 вересня 2016 року підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування між країнами. Документ підписали міністр фінансів Олександр Данилюк і посол Люксембургу в Україні Мішель Праншер-Томассіні.