Розенко: в Кабміні ще немає остаточного варіанту пенсійної реформи

Міністр соціальної політики Павло Розенкозаявив, що Кабінет Міністрів ще не напрацював модель пенсійної реформи, але, на його думку, в ній обов'язково буде введення накопичувальної системи, передає LB.ua.

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"На сьогодні остаточного варіанту пенсійної реформи в Кабінеті Міністрів ще немає, ще йде діалог, йдуть дуже серйозні дискусії, робота з фахівцями. Але я ніколи не підтримаю пенсійну реформу без введення повноцінного другого і третього рівнів пенсійного страхування. Усе! Досить популізму, досить загравання невідомо з ким. Українці мають право на гідну пенсію, а її може забезпечити тільки трирівнева пенсійна система", - заявив Розенко.

Міністр вважає, що Україна спізнилася з введенням трирівневої пенсійної системою за формулою 60%-30%-10% (солідарна система, накопичувальна система, недержавне пенсійне страхування) щонайменше на 15 років.

"П'ятнадцять років наші чиновники говорили: не на часі, не сформувалися умови, фондового ринку немає, куди нам це вкладати, немає можливості і т.д., і т.ін. П'ятнадцять років ми чуємо одне й те саме, хоча всі чудово розуміють, що не запрацює нормальний фондовий ринок, поки немає ресурсу. Не запрацюють недержавні пенсійні фонди, поки немає обов'язкової накопичувальної пенсійної систем", - заявив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, урядовий варіант пенсійної реформи повинні представити на широке громадське обговорення.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що в оновленому Меморандумі з МВФ за програмою співпраці немає обговорюваної норми про підвищення пенсійного віку.

На початку березня Україна погодила Меморандум з МВФ. І, як очікується, засідання Ради директорів відбудеться у другій половині березня.