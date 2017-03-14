Мінфін допускає зняття держгарантій за внесками в держбанках, але лише в довгостроковій перспективі - Данилюк

Міністерство фінансів допускає, що в довгостроковій перспективі в Україні може бути скасована норма про обов'язкове гарантування державою вкладів у державних банках, оскільки діяльність державних банків і так ведеться під пильним контролем держави. Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Однак, як підкреслив міністр, таке рішення поки не на часі, і буде обговорюватися в довгостроковій перспективі.

Читайте такожМіністр фінансів розповів, коли очікує надходження четвертого траншу від МВФ

"Введення гарантій для мене як для фінансиста - це верх популізму. По суті, такі гарантії (за вкладами в держбанках - УНІАН) - це гарантії на гарантії. Але вся діяльність держбанку гарантується державою, - зазначив міністр. - Чому потрібно зняти гарантії? Тому що у нас немає прагнення тримати весь банківський сектор в державних руках. Наше завдання - розвинути конкуренцію на ринку банківських послуг. Щоб ви, вкладники, які отримували доходи за депозитами, а бізнес отримував кредити під невеликі відсотки. Тому через якийсь час це (гарантії - УНІАН) буде знято, але зараз це не на часі".

Довідка УНІАН. На поточний момент держава оперує 4 банками - Ощадбанком, "Укрексімбанком", "Укргазбанком" та "ПриватБанком". Однак вони становлять приблизно половину банківського ринку країни і на них поширюється норма про обов'язкове гарантування вкладів. Зараз Мінфін і Нацбанк розробляють оновлену стратегію роботи і розвитку державних банків з можливістю чіткого профілювання їх діяльності та подальшої часткової або повної продажу.