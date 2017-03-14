Голова "Приватбанку" Шлапак запевняє, що йому не пропонували очолити НБУ

Голова правління націоналізованого «Приватбанку», колишній міністр фінансів України Олександр Шлапак не отримував пропозицію зайняти посаду голови Національного банку України, як це стверджують джерела на фінансовому ринку.

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«Ні, мені не надходила», - сказав Шлапак, відповідаючи на запитання, чи отримував він відповідну пропозицію.

При цьому банкір зазначив, що є маса людей в державі, які можуть очолити Національний банк. «Я упевнений, що в державі є багато гідних кандидатів», - додав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева на початку березня підтвердила чутки про свою можливу відставку, пообіцявши при цьому офіційно попередити про це за місяць.

Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку та про призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.

Відповідно до Конституції, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України строком на 7 років.