НБУ обіцяє лібералізацію: українцям дозволять купувати в 12 разів більше готівкової валюти

Національний банк України планує в рамках валютної лібералізації підвищити ліміт купівлі фізичними особами готівкової валюти до еквівалента 150 тис. грн, що за поточним курсом становить близько 5,5 тис. дол., або в 12 разів вище діючого ліміту.

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Про це заявив перший заступник голови НБУ Яків Смолій, виступаючи в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності.

«У нас є ліміт продажу готівкової валюти фізособам на рівні близько 500 дол., ми хочемо підвищити його до суми, яку передбачено фінансовим моніторингом – це 150 тисяч», - сказав Смолій, зазначаючи, що це рішення буде прийнято в рамках відповідного етапу валютної лібералізації.

Чинний одноденний ліміт НБУ з продажу готівкової валюти фізособам «в одні руки» наразі встановлено на рівні еквівалента 12 тис. грн, що за поточним курсом становить близько 450 дол.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує пом'якшити обмеження за експортно-імпортними операціями й прямими іноземними інвестиціями, переглянути адміністративні обмеження для банків, а також скасувати ліцензування інвестицій у цінні папери та нерухомість за кордоном для фізичних осіб, юридичних осіб і банків.