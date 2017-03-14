Гройсман у Туреччині: домовляються про вільну торгівлю та захист інвестицій

Україна і Туреччина до кінця поточного року планують узгодити угоди про зону вільної торгівлі, про взаємний захист інвестицій, а також про уникнення подвійного оподаткування.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з главою уряду Туреччини Біналі Йилдиримом, повідомив у Twitter прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук.

«До кінця року повинні узгодити три українсько-турецьких документи про зону вільної торгівлі, про захист інвестицій та про уникнення подвійного оподаткування. Спектр нашої взаємодії з Туреччиною надзвичайно широкий: від космосу до надр», - цитує Гройсмана Столярчук.

Раніше Україна і Туреччина підписали угоду, що дає змогу громадянам України та Туреччини, використовують паспорти у формі ID-карт з електронним носієм, в'їжджати і виїжджати до Туреччини і в Україну та перебувати на території Туреччини і України без віз терміном до 90 днів упродовж 180 днів.