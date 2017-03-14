Гривня закрила міжбанк на рівні 26,92 за долар

У вівторок, 14 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 28,5788/28,6168 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,9043 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 372 угоди на суму 196,48 млн дол.