Мінфін почав роботу над впровадженням податку на виведений капітал

Міністерство фінансів розпочало роботу над впровадженням в Україні податку на виведений капітал замість податку на прибуток, повідомляється на сторінці міністерства в мережі Facebook.

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«Мінфін запустив роботу над податком на виведений капітал. Сьогодні відбулося перше засідання робочої групи під головуванням міністра фінансів Олександра Данилюка. У зустрічі також взяли участь представники Мінфіну, Податкового комітету, ДФС, бізнесу та експерти. Учасники обговорили головні пріоритети і подальші кроки в цьому напрямку», - йдеться в повідомленні.

Міністерство відзначило, що хоче, аби процес розробки був максимально відкритим і прозорим.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада реформ в 2016 році підтримала ініціативу введення податку на виведений капітал з 1 січня 2018 року.

Раніше експерти запропонували уряду розглянути в проекті Податкового кодексу можливість заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, який передбачає стягнення податку під час виплати дивідендів, платежі в офшорні зони, виплату процентів нерезидентам, а за певних умов робить прямим об'єктом оподаткування частину виплат пасивних доходів.