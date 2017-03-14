Нацбанк хоче дозволити фізособам інвестиції за кордон до 50 тисяч євро без ліцензії
Фізособи зможуть інвестувати кошти в нерухомість або інші активи, а також зможуть торгувати фінансовими інструментами на іноземних біржах.
Національний банк має намір дозволити фізичним особам здійснювати інвестиції за межі України до 50 тис. євро без отримання індивідуальної ліцензії регулятора.
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Про це заявив перший заступник голови НБУ Яків Смолій, виступаючи в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності.
«Що стосується порогу, ми розглядаємо суму в межах 50 тисяч євро. При цьому не існує обмежень для коштів, які були зароблені за кордоном», - сказав Смолій.
За його словами, при сумі до 50 тисяч євро рішення буде прийматися автоматично комерційним банком, понад цієї суми – буде оформлятися пакет документів до Національного банку.
При цьому Смолій пояснив, що фізособи зможуть інвестувати кошти в нерухомість або інші активи, а також зможуть торгувати фінансовими інструментами на іноземних біржах.
Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує пом'якшити обмеження за експортно-імпортними операціями й прямими іноземними інвестиціями, переглянути адміністративні обмеження для банків, а також скасувати ліцензування інвестицій у цінні папери та нерухомість за кордоном для фізичних осіб, юридичних осіб і банків.