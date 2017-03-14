Нацбанк хоче дозволити фізособам інвестиції за кордон до 50 тисяч євро без ліцензії

Національний банк має намір дозволити фізичним особам здійснювати інвестиції за межі України до 50 тис. євро без отримання індивідуальної ліцензії регулятора.

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Про це заявив перший заступник голови НБУ Яків Смолій, виступаючи в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності.

«Що стосується порогу, ми розглядаємо суму в межах 50 тисяч євро. При цьому не існує обмежень для коштів, які були зароблені за кордоном», - сказав Смолій.

За його словами, при сумі до 50 тисяч євро рішення буде прийматися автоматично комерційним банком, понад цієї суми – буде оформлятися пакет документів до Національного банку.

При цьому Смолій пояснив, що фізособи зможуть інвестувати кошти в нерухомість або інші активи, а також зможуть торгувати фінансовими інструментами на іноземних біржах.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує пом'якшити обмеження за експортно-імпортними операціями й прямими іноземними інвестиціями, переглянути адміністративні обмеження для банків, а також скасувати ліцензування інвестицій у цінні папери та нерухомість за кордоном для фізичних осіб, юридичних осіб і банків.