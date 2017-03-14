Апеляційний суд не знайшов вини НБУ у банкрутстві банку "Фінанси та кредит"

Київський апеляційний адміністративний суд України підтвердив достатність нагляду Національного банку України за банком «Фінанси та кредит», який став неплатоспроможним у вересні 2015 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов клієнтів банку «Фінанси та кредит», які вимагали визнати нагляд НБУ недостатнім, що нібито привело фінустанову до неплатоспроможності.

Як наголошується в повідомленні, регулятор не погодився з рішенням суду першої інстанції, подав апеляційну скаргу, яку суд задовольнив повністю.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Фінанси та кредит» 17 грудня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), які підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.