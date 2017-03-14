Волинська облрада вимагає запровадити санкції щодо банків з російським капіталом

Депутати Волинської облради ухвалили звернення щодо санкцій стосовно банків з російським капіталом в Україні. Не голосували лише депутати партії «Солідарність», які не з’явились на сесію облради. Проект звернення, який вніс голова фракції УКРОП в облраді В’ячеслав Рубльов, розглянули 14 березня, під час позачергової сесії облради. Документ адресували Президенту, Кабінету Міністрів, Верховній Раді України, Раді Національної безпеки та оборони, обласним радам.

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«Волинська обласна рада першою ініціює таке звернення. Сьогодні весь світ запроваджує санкції проти Росії, її підприємств та чиновників. А ми торгуємо з так званими ЛНР та ДНР. Так, у 2016 році Україна закупила в Росії вугілля на 250 млн доларів. Ми бачимо, що в Гаазькому трибуналі українська сторона не говорить про те, що Росія є окупантом, адже в такому разі доведеться припинити будь-яку торгівлю. Сьогодні ми працюємо з РФ і збагачуємо її банки. Це звернення – ще одна підказка владі, що вона робить щось неправильно й повинна задуматися, щоб добути до кінця терміну, на який її обрали», – сказав голова Волинської обласної ради Ігор Палиця.

У зверненні наголошується, що банкам із російським капіталом не місце в Україні. Але, попри той факт, що вже третій рік триває війна Росії проти України, ці фінансові установи досі працюють на території нашої держави. На початку 2017-го вісім російських банків охоплювали близько 40% українського банківського ринку. 30% із них припадає на державні банки Російської Федерації: «Промінвестбанк» – 14%, ВТБ» – 12% і «Сбербанк» – 4% ринку. Через велику ринкову частку, підкреслюється в документі, російські фінустанови можуть бути небезпечними для банківської системи України, оскільки їхня активність залежить від Кремля. «Російські банки мають право купувати валюту на території України, обмінювати гривні, які надходять їм у вигляді заощаджень громадян, і переводити в материнську компанію. Також вони мають можливість отримувати кредити та рефінансування від Нацбанку України. Отже, ці фінустанови, так само як і інші банки, можуть одержувати надруковані емісійні гривні. Більш того, на переконання фахівців, російські банки займаються перерахунком гривні на окуповану територію Донбасу для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР», — йдеться у зверненні. Водночас, наголошується в документі, українське МЗС скерувало в Міжнародний суд ООН у Гаазі позов щодо російського «Сбербанку», який вважає причетним до фінансування тероризму. На думку МЗС, через «Сбербанк» підтримувалися бойовики на сході України, які здійснювали атаки на мирне населення. За це Україна вимагає від Росії компенсації. Також у тексті позову міститься фраза «російські банки» у зв’язку з наданням фінансової підтримки терористам, які діють в Україні. Це означає, що не лише через «Сбербанк», а й через інші російські фінустанови йдуть гроші на вбивство українців.

Зважаючи на це, Волинська облрада вимагає:

– внести зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», якими передбачити повноваження та обов’язок Національного банку України встановлювати факт наявності зв’язку банків з країною-агресором та відмовляти в наданні банківської ліцензії, а також відкликати її у разі встановлення такого зв’язку;

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– провести інвентаризацію рахунків державних та комунальних підприємств, установ і організацій у банках, які контролює Російська Федерація, а також отримати інформацію про все державне та комунальне майно, що перебуває в заставі в цих банках;

– вжити заходів щодо заборони державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям співпрацювати з банками, які контролює Російська Федерація, а також стосовно вилучення із застави майна, яке належить державі та територіальним громадам;

– рекомендувати НБУ забезпечити рефінансування українських банків, що готові взяти на себе кредитні зобов’язання державних і комунальних підприємств, установ і організацій у фінустановах, які контролює Російська Федерація, з передачею об’єктів застави під контроль України;

негайного запровадження РНБО секторальних санкцій щодо Російської Федерації, які стосуватимуться насамперед банківської сфери.

Нагадаємо, що кілька місяців тому народний депутат з УКРОПу Віталій Купрій зареєстрував у Верховній Раді проект постанови «Про припинення співпраці державних і комунальних підприємств з банками країни-агресора» (№ 5383). 18 жовтня 2016 року народні депутати з УКРОПу зареєстрували у Верховній Раді України проект постанови № 5279 «Про застосування проти Російської Федерації секторальних санкцій у банківській сфері».