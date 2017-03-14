У меморандумі з МВФ немає сюрпризів – міністр фінансів

Узгоджений українською владою на початку березня Меморандум з Міжнародним валютним фондом не містить ніяких сюрпризів, і буде опублікований згідно з процедурою Фонду після засідання Ради директорів МВФ.

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Про це написав міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці у соцмережі Faceboоk.

«У цьому меморандумі немає ніяких сюрпризів. Прописані всі ті реформи, які були визначені пріоритетними у попередніх меморандумах, в коаліційній угоді і в плані уряду», - написав міністр.

При цьому він зазначив, що подібні реформи були прописані в меморандумах МВФ у 2008 і у 2009 році. «Але тоді гроші брали, а реформи не робили. Це було дуже зручно. Саме тому зараз в Україні низькі пенсії і зарплати, безробіття і неадекватний бізнес-клімат. Потрібно було зважитися на складні реформи ще тоді, а не ховати голову в пісок», - додав Данилюк.

За його словами, більше зволікати не можна, і уряд активно просуватиме системні зміни, включаючи комплексну пенсійну реформу, антикорупційну політику, приватизацію держмайна і реформу ДФС, розраховуючи на підтримку парламенту.

При цьому міністр нагадав, що документ досі не оприлюднено, оскільки за процедурою, МВФ публікує документ після рішення Ради директорів, засідання якого очікується 20 березня, після чого його може оприлюднити і українська сторона.

Данилюк наголосив, що співпраця з МВФ за останні два роки допомогла Україні стабілізувати фінансову систему, зокрема, подвоїти резерви НБУ, стабілізувати курс гривні, скоротити дефіцит бюджету, знизити інфляцію і повернутися до економічного зростання, яке в останньому кварталі досягло 4,7%.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. і розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. до кінця 2016 року.

Україна виконала ключові умови для отримання четвертого траншу, включаючи прийняття збалансованого держбюджету на 2017 рік і націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк», проте засідання Ради директорів з українського питання весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю, ключовими рекомендаціями в якому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будуть проведення пенсійної реформи і упровадження обороту земель. Засідання Ради директорів МВФ з українського питання відбудеться 20 березня.