Фонд гарантування виплатив вкладникам "Платинум Банку" 70% гарантованих сум

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже виплатив вкладникам «Платинум Банку» 3,3 млрд грн, що становить 70% загальної гарантованої суми по цьому банку.

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Згідно з повідомленням на сайті фонду, з виплачених коштів 3,2 млрд грн були виплачені після 1 березня 2017 року через автоматизовану систему виплат фонду.

Фонд нагадав, що завдяки автоматизованій системі значно розширилася мережа пунктів виплат. Тепер вкладники можуть отримати належні їм кошти в будь-якому відділенні будь-якого банку-агента, які на сьогодні підключені до процесингового центру фонду: «Правекс-банк», «Альфа-банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», ПУМБ, «ТАСкомбанк» і банк «Південний».

Обслуговування вкладників «Платинум Банку» здійснюється в 804 пунктах виплат зазначених банків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк визнав «Платинум Банк» неплатоспроможним 11 січня.

Власниками істотної участі «Платинум Банку» регулятор визнав Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.

«Платинум Банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працював на ринку України з 2005 року. Згідно з даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк займав 22-е місце серед 100 працюючих в Україні банків.