Російський "Сбербанк" обмежив зняття готівки в Україні

ПАТ «Сбербанк» ввів обмеження на зняття готівкових коштів в розмірі 30 тис. грн або еквівалент цієї суми в іноземній валюті через каси банку на добу на одного клієнта. Про це повідомили у прес-службі банку.

У прес-службі дочірнього банку «Сбербанку Росії» заявили, що тимчасові обмеження викликані порушенням графіків інкасації відділень/банкоматів філіальної мережі банку.

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"У зв'язку з неправомірними діями третіх осіб щодо блокування головного офісу Сбербанку, заподіяння фізичної шкоди банкоматів банку, що спричинило за собою порушення графіків інкасації відділень/банкоматів філіальної мережі банку, повідомляємо вам про встановлення з 15 березня 2017 року часових лімітів на видачу готівкових коштів з поточних рахунків фізичних осіб в каси банку у розмірі 30 тис. грн. (екв. в інших валютах) в добу на одного клієнта", - йдеться у повідомленні.

Крім того, введені ліміти і на зняття готівки із карткових рахунків.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков очікує від Ради національної безпеки і оборони України розгляду в середу, 15 березня, питання про припинення діяльності дочірного банку "Сбербанку Росії" в Україні.

Крім того, вчора, 14 березня, у Києві була перервана робота центрального офісу "Сбербанку" через те, що активісти замурували головний вхід до фінустанови.