Нацбанк зміцнив офіційну гривню до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2690.4296 (14 березня – 2689.4568)

100 EUR – 2860.1957 (14 березня – 2867.7678)

10 RUR – 4.5636 (14 березня – 4.5482)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,5788/28,6168 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.