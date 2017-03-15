Рада нацбезпеки сьогодні вирішуватиме долю російського "Сбербанку"

Рада національної безпеки і оборони України сьогодні у першій половині дня збереться на засідання і має намір розглянути питання діяльності українського дочірнього банку російського «Сбербанку».

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Про це УНІАН повідомило джерело на правах анонімності.

Джерело не уточнило, чи очікується прийняття на засіданні РНБО якогось рішення.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський «Сбербанк» готовий до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред'являють «паспорти» так званих «ДНР» і «ЛНР», керуючись відповідним указом президента РФ про визнання цих псевдодокументів.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відреагувати на заяву російського «Сбербанку» Національний банк, який пообіцяв у разі підтвердження інформації ініціювати санкції Ради нацбезпеки й оборони у формі заборони на повернення дочірніми структурами на користь російських материнських структур позик та сплати відсотків за ними.

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Разом з тим, дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні, а також сам «Сбербанк Росії», ключовим власником якого є центральний банк РФ, заявив про суворе дотримання у своїй роботі міжнародного законодавства і законодавства України.

Представники радикальних рухів також провели низку акцій протесту проти діяльності російських банків в Україні.

Зокрема 13 березня представники партії "Національний корпус" почали замуровувати відділення російського "Сбербанку" в Києві неподалік від станції метро "Золоті ворота".