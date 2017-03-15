НБУ адміністративними методами просуває власну платіжну систему "Простір"

Національний банк України адміністративними методами просуває на ринок власну платіжну систему «Простір». При цьому в діях НБУ закладено конфлікт інтересів, оскільки будучи власником «Простору», Нацбанк є одночасно і учасником, і регулятором ринку. Про це йдеться в статті, опублікованій виданням «Цензор.Нет».

На сьогодні «Простору» належить близько 1% ринку платіжних систем України. Решта 99% - в руках світових лідерів – компаній Visa і MasterCard. У планах Нацбанку – довести частку ринку «Простору» до 30%.

Зокрема, у 2016 році було прийнято постанову уряду, що встановлює монополію держбанків на соціальні виплати і зарплати бюджетникам. Комерційні банки отримували право на такі виплати за умови емісії не менше 10% карт «Простору» від загальної кількості випущених карт. У підсумку постанову було скасовано з причин невідповідності ринковим принципам.

В березні 2016 року «Ощадбанк», згідно з іншою постановою уряду, отримав монополію на виплату пенсій та всіх соціальних платежів внутрішньо переміщеним особам. Для цих виплат передбачена емісія платіжних карток, і хоч у документі не вказується прямо, якій платіжній системі банк зобов'язаний віддати перевагу, навіть негласного розпорядження НБУ було б достатньо, щоб керівництво Ощадбанку «добровільно» обрало саме «Простір».

У листопаді 2016 року у Верховній Раді був зареєстрований проект закону №5361, згідно з яким Державне казначейство України повинно отримати право емітувати картки національної платіжної системи – тобто «Простору» – і нараховувати на них всі виплати в рамках бюджетної сфери.

Між тим, як зазначається у статті, до «Простору» підключено лише 16 банків, а можливості цієї системи вкрай обмежені. Зокрема, картами цієї системи не можна розплачуватися за кордоном і на більшості сайтів в Україні. Також їх не приймають більшість роздрібних торговельних мереж, мереж автозаправок і т. д. Карти «Простір», всупереч заявленій на сайті системи інформації, не мають безконтактної технології.

При цьому інформація про те, у скільки обходиться розвиток і просування системи «Простір» Нацбанку, на сьогоднішній день відсутня.

Просуванням системи «Простір» до недавнього часу займався Сергій Шацький, директор Департаменту роздрібних платежів НБУ, який у лютому цього року був затриманий за звинуваченням у хабарництві. За даними Генпрокуратури, Шацький отримав хабар у розмірі 25 тис. доларів за реєстрацію платіжної системи «Платисервіс», повідомляє автор матеріалу.