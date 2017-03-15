РНБО доручила Нацбанку та СБУ внести пропозиції щодо санкцій проти "дочок" російських держбанків

Рада національної безпеки та оборони доручила Національному банку України та Службі безпеки впродовж доби внести пропозиції щодо санкцій проти банківських установ, у капіталі яких є частка держбанків Російської Федерації.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО з посиланням на слова секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олександра Турчинова за результатами засідання ради.

«Крім того, Національному банку України, Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ, та протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема щодо запровадження проти них санкцій», - повідомив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, у лютому НБУ заявив, що діє стосовно банків з російським державним капіталом лише в рамках законодавства України, при цьому повноваження для обмеження присутності російського капіталу в нашій країні мають лише Верховна Рада і РНБО.

Довідка УНІАН. В Україні державний банківський сектор РФ представлений трьома банками з числа найбільших за обсягом активів – «ВТБ Банк», «Сбербанк» і «Промінвестбанк».