Порошенко повідомив, скільки діятиме заборона на переміщення товарів в зоні АТО

Тимчасова заборона на переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО діятиме до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд дол.

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Про це повідомила прес-служба Адміністрації з посиланням на слова президента України Петра Порошенка на засіданні РНБО.

«Пропоную Раді національної безпеки й оборони ухвалити рішення про тимчасове повне припинення транспортного - і не тільки залізничного - сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, доки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва», - сказав президент.

За словами Порошенка, за вказівкою Росії бойовики скористалися ситуацією з блокадою, захопивши і конфіскувавши українські підприємства.

«Місцеві вожді терористів і Москва прийняли цей пас з боку низки українських політичних сил. Внаслідок таких синхронізованих дій ситуація на сході України суттєво погіршилася - на жаль, для України, а не для її ворогів. Загострилася обстановка на фронті. Крім того, Росія визнала паспорти так званих республік.

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А їх самозване керівництво, за вказівкою Російської Федерації, конфіскувало й захопило українські підприємства. Попередньо вартість відібраних активів дорівнює мільярдам доларів. Частина власників, слід віддати їм належне, згорнула виробництво. А ті, хто його продовжує, звичайно ж, нехай і не розраховують на реалізацію товарів як в Україні, так і будь-якій країні світу. Завдяки спільним зусиллям блокадників і терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, РНБО на засіданні 15 березня ухвалила рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО.

Також РНБО доручила Національному банку і СБУ впродовж доби розробити санкції, які можуть бути застосовані до російських банків на території України.

Блокада активістами залізничного сполучення з окупованими територіями почалася наприкінці січня 2017 року.

13 березня правоохоронці затримали 45 учасників торговельної блокади Донбасу, які влаштували блокпост на залізничній станції Кривий Торець у Донецькій області.

У відповідь на це в декількох містах України пройшли акції протесту з вимогою звільнити блокувальників. Вранці 14 березня в поліції повідомили, що всіх затриманих учасників торговельної блокади відпустили.