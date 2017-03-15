Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,89 за долар

У середу, 15 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,84/26,89 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожНБУ обіцяє лібералізацію: українцям дозволять купувати в 12 разів більше готівкової валюти

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,5228/28,5733 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4542/0,4556 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,8799 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 170 угод на суму 82,83 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,5788/28,6168 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.