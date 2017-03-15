В Україні на 10 працюючих припадає 9 пенсіонерів - Пенсійний фонд

В Україні на сьогодні 10 працюючих утримують 9 пенсіонерів, повідомила на прес-конференції директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

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«Сьогодні у нас 10 працюючих утримують 9 пенсіонерів, якщо вважати не тільки найманих працівників, а й самозайнятих осіб та фізосіб-підприємців", - сказала вона.

Ковпашко зазначила, що роботодавці намагаються сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з мінімальної заробітної плати - 704 грн, при цьому фонд має забезпечити виплату пенсій мінімально при повному стажі на рівні 1247 грн.

"Так чи інакше, є розрив між тими сумами, що надходять у вигляді доходів, і тим, що Пенсійний фонд виплачує", - зазначила вона.

При цьому Ковпашко наголосила, що якби в 2016 році зберігся такий самий рівень витрат, який був, а ставка ЄСВ не була б знижена в 2 рази, то Пенсійний фонд повністю позбувся дефіциту і був би профіцитним.

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Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи є частиною програми реформ, схваленої МВФ для України в березні 2015 року. Ключовим завданням реформи має стати встановлення справедливого розміру пенсійних виплат із одночасним скороченням дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 140 млрд грн. Механізм досягнення цих цілей зараз обговорюється. Водночас він не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку. За розрахунками уряду, виконати завдання зі скорочення дефіциту ПФ можна шляхом детінізації зарплат і зростання кількості платників єдиного соціального внеску - ключового джерела наповнення бюджету Пенсійного фонду.

За даними уряду, рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн виконується сьогодні в повному обсягу як у бюджетній сфері, так і в недержавному секторі економіки.