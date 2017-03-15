НБУ купив у банків 25 мільйонів доларів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 15 березня, купив у банків 25,1 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,8988 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 33,4 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 13:00 встановилися на рівні 26,86/26,91 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину становив 26,8763 грн/дол.