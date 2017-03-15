Кабмін вважає неприпустимим зрив відновлення економіки через блокаду - заява

Кабінет міністрів України вважає неприпустимим зрив відновлення економіки через блокаду Донбасу та визнає правомірними дії правоохоронних органів стосовно організаторів блокади. Про це йдеться в спеціальній урядовій заяві, опублікованій на веб-порталі уряду.

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"Ініціатори подій, які відбувалися в останні кілька тижнів, намагалися розколоти суспільство і поставити під загрозу відновлення економічного зростання, перші ознаки якого ми спостерігали останнім часом. Під нібито патріотичними гаслами здійснювалася блокада, яка насправді вже завдала великої шкоди країні, - йдеться в заяві. - Ми будуємо правову державу, і протидіяти беззаконню можна тільки законними методами. У цій ситуації правоохоронні органи діяли у повній відповідності з рішенням РНБО від 16 лютого 2017 року та нормами чинного законодавства. Діяли професійно і не завдали нікому шкоди, незважаючи на те, що існувала ймовірність застосування проти них (правоохоронних органів - УНІАН) зброї. Правоохоронні органи виявили витримку і не допустили небезпечного розвитку конфліктної ситуації".

У заяві сказано, що уряд доклав чимало зусиль, щоб вийти з минулорічної кризи, і вважає неприпустимим її повторення. "Україна, незважаючи на всі складнощі, має йти по шляху відновлення своєї незалежності. Енергонезалежність - один із наших пріоритетів, і ми будемо продовжувати робити конкретні кроки для її досягнення", - наголосили в уряді.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня на Донбасі силами кількох ветеранів АТО і представників політичних сил було зупинено залізничне і автомобільне сполучення на лінії розмежування між Україною і непідконтрольними територіями. Це спровокувало блокаду поставок вугілля з українських шахт на українські металургійні підприємства і ТЕС. В середині лютого Кабмін запровадив спеціальні заходи на ринку електроенергії, які передбачають економне використання вугілля. Це сприяло безперебійній роботі енергосистеми країни для споживачів, але вимагало від промислового сектору скоротити виробництво і споживання ресурсів. Ключові металургійні підприємства значно скоротили випуск продукції і заявили про можливість повної зупинки цехів.

Блокаду засудили представники світової громадськості й посли країн Великої сімки, однак це не зупинило організаторів блокади, впевнених, що своїми діями вони зупиняють "торгівлю на крові", зокрема торгівлю вугіллям. У відповідь на це Кабмін затвердив порядок переміщення товарів через лінію розмежування і перелік таких товарів, обмеживши їх лише вугіллям і гуманітарними вантажами. Проте і цей крок не мав ефекту.

13 березня правоохоронці затримали 45 учасників торговельної блокади Донбасу, які влаштували блокпост на залізничній станції Кривий Торець у Донецькій області.

У відповідь на це в кількох містах України пройшли акції протесту з вимогою звільнити учасників блокади. Вранці 14 березня у поліції повідомили, що всіх затриманих учасників торговельної блокади відпустили.

РНБО на засіданні 15 березня прийняла рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО. Також РНБО доручила Національному банку й СБУ протягом доби розробити санкції, які можуть бути застосовані до російських банків на території України, які визнають документи так званих ЛНР і ДНР і потенційно можуть здійснювати фінансування цих організацій.