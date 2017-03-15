Експерт оцінив можливі втрати російських держбанків від санкцій в 1,3 мільярда

Таку думку в коментарі УНІАН висловив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

"НБУ раніше припустив, що стосовно таких банків може вводитися заборона на погашення кредитів від материнських структур і виплату процентів по ним. За моїми оцінками, у банках з державним російським капіталом кредити від материнських структур складають трохи більше 1,3 мільярда доларів. Обсяг процентних витрат становить близько 90 мільйонів доларів на рік", – сказав експерт.

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При цьому Демків зазначив, що, крім прямого ефекту від санкцій, є ще і непрямий – відплив депозитів.

"До виникнення питання визнання Російською Федерацією документів бойовиків російські банки в Україні мали досить непоганий запас ліквідності. Якщо ж відтоки депозитів стануть неконтрольованими, то фінансовий тягар виплати депозитів ляже на НБУ (який, згідно із законодавством, виступає кредитором останньої інстанції і буде зобов'язаний надавати банкам кредити для розрахунку з вкладниками) або ж на Фонд гарантування вкладів, якщо банки згодом будуть визнані неплатоспроможними", – сказав Демків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в разі підтвердження інформації про прийняття російськими банками при обслуговуванні клієнтів паспортів невизнаних "ЛНР" і "ДНР" має намір запропонувати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) застосувати санкції до материнських структур представлених в Україні банків з державним російським капіталом, щоб запобігти виведення цими банками коштів шляхом повернення отриманих від материнських структур позик та сплати відсотків по ним.

15 березня РНБО доручив Нацбанку і Службі безпеки України протягом доби внести пропозиції щодо санкцій проти банківських установ, в капіталі яких є частка держбанків Російської Федерації.

7 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський "Ощадбанк" готовий до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред'являють паспорти так званих "ДНР" і "ЛНР", керуючись відповідним указом президента Росії про визнання цих документів.

В Національному банку за запитом УНІАН повідомили, що банківські установи, які працюють в Україні, під час обслуговування клієнтів не мають права приймати у громадян паспорти так званих "ДНР" і "ЛНР".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Національний банк відреагувати на заяву російського "Сбербанку" про початок прийому фейкових документів "ЛНР/ДНР" і припинити його діяльність в Україні.

"Сбербанк Росії", ключовим власником якого є центральний банк Російської Федерації, в коментарі УНІАН заявив, що суворо дотримується у своїй роботі міжнародне законодавство та законодавство України.

Аналогічним чином УНІАН прокоментували ситуацію і в дочірньому банку російського "Сбербанку" в Україні, підкресливши, що банк працює в рамках правового поля країни і не приймає паспорта "ДНР" і "ЛНР".