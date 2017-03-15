В Україні настав час рішучих дій у реформуванні митниці – Гройсман

В Україні настав час для рішучих дій у реформуванні митниці, що має відкрити для країни великі резерви за рахунок припинення контрабанди, боротьби з "сірим" імпортом і ефективного захисту чесного бізнесу. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Fаcebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Сьогодні отримав інформацію від в.о. керівника ДФС Мирослава Продана. Всього за 5 днів Одеська митниця забезпечила виконання місячного плану! Це результат роботи спеціальної групи, яка була туди спрямована (в Одесу – УНІАН) минулого тижня за моїм дорученням. Цю інформацію я зачитав на зустрічі з представниками турецького бізнесу", - написав глава уряду.

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Гройсман нагадав, що минулого року в країні почалася підготовка до реформування митниці. "Я обіцяв, що наведу там порядок. Сьогодні настав час рішучих дій, і перші результати, які ми отримали, показують, які у нас є резерви – у подоланні контрабанди та "сірого імпорту, наповненні бюджету та захисту бізнесу, який розвиває нашу економіку, а не заганяє її в тіньові схеми", – зазначив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував масштабні зміни в роботі митниці, продиктовані вимогами бізнесу, а також рекомендаціями міжнародних фінансових організацій. У травні Україна і США уклали угоду про взаємну допомогу з митних адміністрацій, що передбачає співпрацю між Державною фіскальною службою України та Митною та прикордонної службою США у припиненні протиправних дій, які завдають шкоди економічним інтересам обох країн. Угода стала одним з етапів дворічного проекту реформування української митниці від уряду США з обсягом фінансування 4 мільйони доларів. Проект було узгоджено навесні 2016 року. Раніше прем'єр оцінив потенціал зростання митних платежів до бюджету України в 50 мільярдів гривень на рік.

Як очікується, на найближчому засіданні уряду Мінфін представить концепцію реформи митних органів.