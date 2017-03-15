Нацбанк пропонує ввести санкції щодо "дочок" російських держбанків

Національний банк України, виконуючи доручення Ради національної безпеки і оборони, пропонує ввести санкції до дочірніх структур російських держбанків в Україні у формі заборони на виведення капіталу за межі країни.

Про це повідомив перший заступник голови Національного банку Яків Смолій під час брифінгу в НБУ.

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"Застосування цих санкцій означає заборону на проведення будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків. Це надання міжбанківських кредитів та розміщення депозитів, розміщення коштів на коррахунках та інші активні операції. Також це заборона на виплату відсотків, дивідендів, повернення міжбанківських кредитів, коштів з коррахунків і субординованого боргу. Також ми пропонуємо заборонити розподіл прибутку і розподіл капіталу", - сказав Смолій, зазначивши, що ці санкції не перешкоджатимуть докапіталізації банків материнськими структурами та їх продажу новим інвесторам.

За його словами, санкції торкнуться дочірніх структур державних російських банків, включаючи "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", "БМ-банк", "ВіЕс Банк".

При цьому Смолій зазначив, що для введення запропонованих санкцій у дію відповідне рішення має ухвалити Рада нацбезпеки і оборони.