Гривня закрила міжбанк на рівні 26,92 за долар

У середу, 15 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,87/26,92 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк пропонує ввести санкції щодо "дочок" російських держбанків

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5413/28,5944 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8808 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 402 угоди на суму 242,32 мільйона доларів.