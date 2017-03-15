Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,88 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2688,0768 (15 березня – 2690,4296)

100 EUR – 2855,2752 (15 березня – 2860,1957)

10 RUR – 4,5474 (15 березня – 4,5636)

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,87/26,92 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5413/28,5944 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8808 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 402 угоди на суму 242,32 мільйона доларів.