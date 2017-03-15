ФРС США підвищила базову ставку

Федеральна резервна система США підняла базову ставку на 0,25 процентного пункту, до 0,75-1% річних, повідомляє Дощ з посиланням на прес-реліз березневого засідання Федерального комітету з відкритих ринків.

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"Рішення прийняли всі члени комітету, крім глави Федерального резервного банку Міннеаполіса Нілу Кашкарі, який проголосував за збереження ставки на колишньому рівні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що востаннє ФРС США піднімала ставку в грудні 2016 року. До цього - у грудні 2015 року, це було зроблено вперше з 2006 року.

"Подальше підвищення ставок буде поступовим, йдеться в заяві ФРС. Керівники ФРС очікують, що в 2017 році базову процентну ставку буде двічі, і ще тричі - в 2018 році", - підкреслює видання.

Згідно з прогнозом ФРС, в 2017 році економіка США зросте на 2,1%. До кінця 2017 року безробіття залишиться на рівні 4,5%.

Підвищення ставки відбувається на тлі покращення економічних перспектив у світі, зазначає Reuters. Ризики оцінюються як "збалансовані".